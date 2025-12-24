Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Am Dienstagabend, den 23.12.2025 gegen 21:10 Uhr befuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Soest die Marie-Curie-Straße in Landau und missachtete bei Einfahrt in die Kreuzung Marie-Curie-Straße/ Max-Planck-Straße die Vorfahrt eines 24-Jährigen Autofahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt und an beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von knapp 50.000EUR. Weiterhin waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 68-jährigen Unfallverursacher feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell