POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 80-Jähriger

Seit Mittwoch dem 24.12.2025 gegen 11:00 Uhr, wird eine in Bornheim bei Landau wohnende 80-Jährige Frau vermisst. Die Vermisste ist mit einem grauen PKW Citroen Berlingo unterwegs, amtliches Kennzeichen SÜW-ZU 525. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 80-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 80-Jährigen:

Die Vermisste trug einen blauen Anorak, Jeans, sie hat halblanges, weißes Haar. Sie ist ca. 1,65 groß und schlank.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizeiinspektion Landau oder die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

