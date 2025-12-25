PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 80-Jähriger

Landau (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 24.12.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6185722

Die am 24.12.2025 als vermisst gemeldete 80-Jährige konnte wohlbehalten in Speyer angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Uwe Nagel
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

