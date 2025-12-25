POL-PDLD: Bornheim - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 80-Jähriger
Landau (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 24.12.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6185722
Die am 24.12.2025 als vermisst gemeldete 80-Jährige konnte wohlbehalten in Speyer angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
