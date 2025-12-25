POL-PDLD: Bornheim - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 80-Jähriger

Landau (ots) - Am Dienstagabend, den 23.12.2025 gegen 21:10 Uhr befuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Soest die Marie-Curie-Straße in Landau und missachtete bei Einfahrt in die Kreuzung Marie-Curie-Straße/ Max-Planck-Straße die Vorfahrt eines 24-Jährigen Autofahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt und an beiden Autos ...

