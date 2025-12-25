Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflüchtigen gestellt

Landau, B10 (ots)

An Heiligabend gegen 22:50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Unfall auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Ein BMW beschädigte in Höhe Godramstein Absperrmaterialien der dortigen Baustelle. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der flüchtige PKW auf der B10 festgestellt und in Birkweiler kontrolliert werden. Die Fahrzeugführerin gab an, dass zum Unfallzeitpunkt ihr Mann gefahren sei. Dieser, zwischenzeitlich als Beifahrer im Fahrzeug unterwegs, machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

