Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Unfall nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 28.01.2025 befuhr gegen 07:20 Uhr ein unbekannter Fahrer eines silbernen Mercedes die L493 von Herxheim in Richtung Hayna. In einer Linkskurve überholte dieser trotz Gegenverkehr einen LKW. Ein entgegenkommender 64-jähriger PKW-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein nachfolgender 37-jähriger VW-Fahrer musste daraufhin nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um seinerseits einen Zusammenstoß mit dem PKW des 64-Jährigen zu vermeiden. Hierbei wurde der PKW VW beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Der Mercedes-Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat, insbesondere zu dem silbernen Mercedes, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

