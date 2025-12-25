POL-PDLD: Einbrüche
Edenkoben (ots)
Am Mittwoch kam es zu zwei Eigentumsdelikten in Edenkoben. Zwischen 08:15 Uhr und 09:10 Uhr wurde in ein Anwesen in der Karlheinz-Lintz-Straße eingebrochen, indem die Terrassentür aufgehebelt wurde. Am Abend kam es in der Poststraße zu einer zweiten Tat. Das Anwesen wurde über die Hintertür betreten. In beiden Fällen wurden Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter 06323 955-0 bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.
