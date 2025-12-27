Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Scheiben an PKW eingeschlagen

Landau (ots)

Sowohl in der Leipziger Straße als auch in der Dresdner Straße in Landau wurden in der Nacht vom 25./26.12.2025 die Scheiben von zwei geparkten PKW eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter durchwühlte jeweils das Fahrzeuginnere, entwendete nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nichts. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2780 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell