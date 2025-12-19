Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Mountainbikes aus Geschäft in Willingen gestohlen, drei Tatverdächtige an der Autobahn durch Polizei Schweinfurt festgenommen

Korbach (ots)

Am Sonntagabend (14. Dezember) konnte die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck an der Bundesautobahn 7 drei Männer aus dem Raum Kassel festnehmen, die im Verdacht stehen, bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Fahrradgeschäft in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen) zahlreiche hochwertige Mountainbikes gestohlen zu haben. Die Tatverdächtigen befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Am Sonntag (14. Dezember) gegen 21.30 Uhr stellten Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck auf der BAB A7 in der Nähe von Schweinfurt einen Kleintransporter fest, den sie am Autobahnkreuz Werneck einer Kontrolle unterzogen. In dem Fahrzeug befanden sich drei bulgarische Staatsangehörige, die gegenüber der Polizei angaben, auf dem Weg nach Bulgarien zu sein.

Bei der weiteren Kontrolle und der anschließenden Durchsuchung des Transporters, ein grüner Mercedes Sprinter mit KS-Kennzeichen, fanden die Polizeibeamten insgesamt zwei Dutzend fabrikneue, teilmontierte und teilverpackte Fahrräder der Marke Specialized sowie zwei gebrauchte Kinderlaufräder der Marke Puky. Die Fahrräder konnten zunächst keiner konkreten Straftat zugeordnet werden.

Da die Männer mit Meldeadressen im Raum Kassel keine Eigentumsnachweise erbringen konnten und der Verdacht bestand, dass die Räder im Wert von mindestens 70.000 Euro aus einer Straftat stammen, nahmen die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck die drei Tatverdächtigen zunächst wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei vorläufig fest.

Am Montagmorgen (15. Dezember) ergaben weitere Ermittlungen, dass die sichergestellten Fahrräder bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen) entwendet worden waren. Der Einbruch wurde erst am Montagmorgen bemerkt.

Die Täter hatten eine Tür zu einem Lagerraum des Geschäfts aufgebrochen und die noch originalverpackten, hochwertigen Bikes gestohlen. Die Kriminalpolizei Korbach geht davon aus, dass sich der Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete. Durch weitere Ermittlungen ergab sich nun der Verdacht, dass die drei bei Schweinfurt festgenommenen Männer den Einbruch in das Fahrradgeschäft begangen haben.

Die drei bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 22, 31 und 43 Jahren wurden am Montagmorgen (15. Dezember) einem Haftrichter beim Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls mit dem Haftgrund der Fluchtgefahr erließ. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ein Teil der Verpackung der Fahrräder konnte im Laufe der Woche zwischen Willingen und Brilon-Wald (Hochsauerlandkreis, NRW) aufgefunden werden. Das Verpackungsmaterial lag an einem Waldweg in der Nähe des Parkplatzes "Kleine Eimecke".

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch in das Fahrradgeschäft in Willingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zu dem grünen Transporter der Marke Mercedes Sprinter mit KS-Kennzeichen oder auch zu dem aufgefundenen Verpackungsmaterial bei Brilon-Wald machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell