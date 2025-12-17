PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Modegeschäft und Restaurant

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag (15. Dezember) auf Dienstag (16. Dezember) kam es in Willingen zu zwei Einbrüchen. In einem Restaurant blieben die Täter ohne Beute, aus einem Modegeschäft entwendeten sie unter anderem einen kleinen Tresor und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hatten versucht, Türen zu einem Restaurant in der Alte Kirchstraße in Willingen aufzuhebeln. Da dies misslang, konnten sie nicht in die Gasträume einsteigen. Der verursachte Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt

Erfolgreicher waren die wahrscheinlich selben Täter bei einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Briloner Straße. Hier gelangten sie in die Geschäftsräume, nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten. Aus dem Laden entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse, einen kleinen Würfeltresor mit Bargeld, den sie aus der Verankerung gerissen hatten, sowie verschiedene Gegenstände aus Paketen eines Versandhauses. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.800 Euro.

Die Täter konnten unerkannt in Richtung Brilon flüchten. Der gestohlene Tresor wurde am frühen Dienstagmorgen durch einen Zeugen auf einem Waldweg in der Nähe des Wanderparkplatzes "Feuereiche" an der Landesstraße 743 zwischen Brilon-Wald und Olsberg-Elleringhausen (HSK, NRW) aufgefunden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu den beiden Einbrüchen in Willingen oder dem aufgefundenen Tresor machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 14:32

    POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus stehlen Bargeld und EC-Karten

    Korbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag (14. Dezember) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Wildungen ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter gelangten gegen 01.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Odershäuser Straße. Durch eine aufgehebelte Terrassentür konnten sie in das Gebäude einsteigen. Hier suchten sie offenbar gezielt ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:07

    POL-KB: Battenberg - Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

    Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag (12. Dezember) auf Samstag (13. Dezember) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße Am Bahnhof in Battenberg ein. Sie entwendeten Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Lagerhalle. Aus dieser entwendeten sie mehrere Werkzeuge, unter anderen eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und ein Ladegerät. Mit ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:32

    POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Restaurant

    Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag (12. Dezember) auf Samstag (13. Dezember) brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Bad Arolser Bahnhofstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und konnten sich so Zutritt zu den Gasträumen des Restaurants verschaffen. Hier durchsuchten sie insbesondere den Thekenbereich, wo sie etwa 200 Euro Wechselgeld fanden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren