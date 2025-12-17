Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Modegeschäft und Restaurant

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag (15. Dezember) auf Dienstag (16. Dezember) kam es in Willingen zu zwei Einbrüchen. In einem Restaurant blieben die Täter ohne Beute, aus einem Modegeschäft entwendeten sie unter anderem einen kleinen Tresor und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hatten versucht, Türen zu einem Restaurant in der Alte Kirchstraße in Willingen aufzuhebeln. Da dies misslang, konnten sie nicht in die Gasträume einsteigen. Der verursachte Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt

Erfolgreicher waren die wahrscheinlich selben Täter bei einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Briloner Straße. Hier gelangten sie in die Geschäftsräume, nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten. Aus dem Laden entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse, einen kleinen Würfeltresor mit Bargeld, den sie aus der Verankerung gerissen hatten, sowie verschiedene Gegenstände aus Paketen eines Versandhauses. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.800 Euro.

Die Täter konnten unerkannt in Richtung Brilon flüchten. Der gestohlene Tresor wurde am frühen Dienstagmorgen durch einen Zeugen auf einem Waldweg in der Nähe des Wanderparkplatzes "Feuereiche" an der Landesstraße 743 zwischen Brilon-Wald und Olsberg-Elleringhausen (HSK, NRW) aufgefunden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu den beiden Einbrüchen in Willingen oder dem aufgefundenen Tresor machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell