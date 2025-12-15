POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Restaurant
Korbach (ots)
In der Nacht von Freitag (12. Dezember) auf Samstag (13. Dezember) brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Bad Arolser Bahnhofstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und konnten sich so Zutritt zu den Gasträumen des Restaurants verschaffen. Hier durchsuchten sie insbesondere den Thekenbereich, wo sie etwa 200 Euro Wechselgeld fanden und entwendeten. Der Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.
