Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen - mehrere Verstöße geahndet

Korbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10. Dezember), führten Beamte der Polizeistationen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg zwei großangelegte Verkehrskontrollen in Korbach durch. Hauptziel der Maßnahmen war das Erkennen von drogen- und alkoholbeeinflussten Verkehrsteilnehmern.

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten in der Zeit von 14 bis 20 Uhr insgesamt 124 Autos und 18 LKW an zwei Kontrollstellen im Korbacher Stadtgebiet. Das Resultat: Zwei Fahrer wurden unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer erwischt, eine Person hatte einen gefälschten Führerschein dabei, zwei Personen hielten sich illegal in Deutschland auf und zwei Personen waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem stellten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel das Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt fest, die sie mit Verwarngeldern ahndeten.

Die drogenbeeinflussten Autofahrer mussten ihre Fahrt beenden. Bei ihnen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch der Fahrer mit dem gefälschten Führerschein durfte nicht weiterfahren und bekam eine Anzeige, ebenso wie die Personen, die gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Die zwei illegalen Personen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie läuft nun ebenfalls ein Strafverfahren.

Die Polizisten führten noch bei 18 weiteren Personen Alkoholtests durch und bei 11 Personen Drogentests, die jedoch negativ ausfielen.

Die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg wird auch in Zukunft mit solchen gezielten Kontrollen im ganzen Landkreis zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und entsprechende Maßnahmen fortsetzen.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell