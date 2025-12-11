PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen - mehrere Verstöße geahndet

Korbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10. Dezember), führten Beamte der Polizeistationen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg zwei großangelegte Verkehrskontrollen in Korbach durch. Hauptziel der Maßnahmen war das Erkennen von drogen- und alkoholbeeinflussten Verkehrsteilnehmern.

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten in der Zeit von 14 bis 20 Uhr insgesamt 124 Autos und 18 LKW an zwei Kontrollstellen im Korbacher Stadtgebiet. Das Resultat: Zwei Fahrer wurden unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer erwischt, eine Person hatte einen gefälschten Führerschein dabei, zwei Personen hielten sich illegal in Deutschland auf und zwei Personen waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem stellten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel das Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt fest, die sie mit Verwarngeldern ahndeten.

Die drogenbeeinflussten Autofahrer mussten ihre Fahrt beenden. Bei ihnen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch der Fahrer mit dem gefälschten Führerschein durfte nicht weiterfahren und bekam eine Anzeige, ebenso wie die Personen, die gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Die zwei illegalen Personen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie läuft nun ebenfalls ein Strafverfahren.

Die Polizisten führten noch bei 18 weiteren Personen Alkoholtests durch und bei 11 Personen Drogentests, die jedoch negativ ausfielen.

Die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg wird auch in Zukunft mit solchen gezielten Kontrollen im ganzen Landkreis zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und entsprechende Maßnahmen fortsetzen.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:47

    POL-KB: Waldeck - Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld

    Korbach (ots) - Am Freitag (5. Dezember) zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Waldeck ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Hauses in der Thüringer Straße, konnten so den Fensterhebel öffnen und in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie viele Schränke in allen Räumen und fanden schließlich im Schlafzimmer Bargeld und Schmuck auf, den sie an sich nahmen. Der Wert ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:58

    POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnung

    Korbach (ots) - Am gestrigen Montag (8. Dezember) zwischen 17 Uhr und 17:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wildungen ein und entwendete Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Täter verschaffte sich Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waisengasse, indem er die Tür eintrat. Dann durchsuchte er die Schränke in der Wohnung und entwendete ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:47

    POL-KB: Waldeck Nieder-Werbe - Brand eines Ferienhauses

    Korbach (ots) - Eine unbeaufsichtigt brennende Kerze verursachte am Samstagabend (6. Dezember) den Brand eines Ferienhauses in der Straße Unterer Adamsberg in Waldeck Nieder-Werbe. Der Besitzer des Hauses und ein Bekannter hatten am Abend eine Kerze zum Nikolaustag entzündet. Als sie für kurze Zeit das Haus verließen, brannte die Kerze herab und setzte so das Mobiliar des Wohnzimmers in Brand. Der Brand breitete sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren