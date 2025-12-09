Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld

Korbach (ots)

Am Freitag (5. Dezember) zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Waldeck ein.

Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Hauses in der Thüringer Straße, konnten so den Fensterhebel öffnen und in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie viele Schränke in allen Räumen und fanden schließlich im Schlafzimmer Bargeld und Schmuck auf, den sie an sich nahmen. Der Wert des Diebesguts liegt im oberen vierstelligen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ein Fahrzeug, das zur Tatzeit im Nahbereich abgestellt war, könnte im Zusammenhang mit der Tat stehen. Es handelt sich um einen dunkelblauen VW Golf neueren Baujahrs mit Dortmunder Kennzeichen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Fahrzeug machen können werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0 zu wenden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

