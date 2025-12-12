PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbruch in Schuhgeschäft, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (10. Dezember), 18 Uhr bis Donnerstagmorgen, 08:20 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Schloßstraße in Bad Arolsen ein. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Geschäftsraum des Schuhgeschäftes, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand die Glasfront der Haupteingangstür einschlugen. Dann betraten sie das Geschäft und durchwühlten den Kassen- und Thekenbereich. Schließlich verließen sie das Geschäft wieder durch die zerstörte Glastür. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen unter 05691 97990

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

