Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Audi-Fahrer flieht vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Korbach (ots)

Ein Audi-Fahrer versuchte am gestrigen Donnerstag, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er mit heulendem Motor vor den Beamten floh. Bei seiner Flucht durch die Bad Arolser Innenstadt gefährdete er Fußgänger und Autofahrer. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden.

Gestern Abend (11. Dezember) gegen 17:30 Uhr führten Beamte der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg stationäre Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Alkohol und Drogen in der Korbacher Straße in Bad Arolsen durch. Einer der Beamten hielt den Fahrer eines schwarzen Audi S3 an und wollte ihn in die Kontrollstelle schicken. Der Mann schien zunächst kooperativ zu sein, gab jedoch plötzlich Gas und raste an der Kontrollstelle vorbei. Zwei weitere Beamte besetzten sofort einen Streifenwagen und verfolgten den Audifahrer in Richtung Bahnhofstraße. Der Audi beschleunigte bei seiner Flucht so stark, dass die Beamten ihn kaum im Blick behalten konnten, zumal er in der viel befahrenen Bahnhofstraße immer wieder riskant überholte und damit den entgegenkommenden Verkehr zum Abbremsen oder sogar Anhalten zwang. Auf Höhe der Kirche verloren die Beamten das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen und wurden dann von Passanten in die Königin-Emma-Straße gelotst, wo sie das Fahrzeug schließlich vor einem Hotel abgestellt antrafen. Der Fahrer befand sich nicht mehr im Auto, seine Identität konnte jedoch trotzdem ermittelt werden. Es handelte sich um einen 21-Jährigen aus Rheinland-Pfalz.

Da der Fahrer bei seiner Flucht gleich mehrere Straftaten beging, stellten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug sicher und ließen es abschleppen. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die bei der rasanten Fahrt durch den Audifahrer gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen unter 05691 97990

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

