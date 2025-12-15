PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KB: Battenberg - Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (12. Dezember) auf Samstag (13. Dezember) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße Am Bahnhof in Battenberg ein. Sie entwendeten Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Lagerhalle. Aus dieser entwendeten sie mehrere Werkzeuge, unter anderen eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und ein Ladegerät. Mit dem Diebesgut im Wert von etwa 800 Euro konnten die Täter unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Weitere Meldungen: Polizei Korbach
