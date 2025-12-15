Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus stehlen Bargeld und EC-Karten

Korbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14. Dezember) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Wildungen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten gegen 01.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Odershäuser Straße. Durch eine aufgehebelte Terrassentür konnten sie in das Gebäude einsteigen. Hier suchten sie offenbar gezielt nach Bargeld. Sie entwendeten ein aufgefundenes Portemonnaie, in dem sie sich unter anderem etwa 150 Euro Bargeld und mehrere EC-Karten befanden.

Die zeitnah nach dem Einbruch verständigte Polizei Bad Wildungen leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch nicht mehr zum Antreffen von verdächtigen Personen führte.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell