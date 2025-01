Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Einbruch in Windkraftanlage

Messingen (ots)

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Windkraftanlage an der St.-Georg-Straße in Messingen eingebrochen. Sie entwendeten hieraus Kupferkabel, die sie zuvor in der Anlage durchtrennten. Zudem versuchten die Täter, in eine weitere Windkraftanlage zu gelangen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Anlage. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 157.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

