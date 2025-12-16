Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung

Celle (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (14.12.2025) zwischen 22 Uhr und 23 Uhr versucht, den Kassenautomat im Parkdeck am Maschplatz in Celle aufzubrechen. Der Versuch misslang, dabei wurde das Gerät allerdings stark beschädigt und ist nicht mehr funktionsfähig. Der Schaden liegt bei zirka 7.000 Euro. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

