Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (15.12.2025) ist es in Groß Hehlen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 57 Jahre alter Smart-Fahrer gegen 15 Uhr verbotenerweise aus der Bürgermeister-Heine-Straße kommend die Celler Straße kreuzen. Dabei übersah er einen 64-Jährigen, der mit seinem Jaguar aus der Straße "Zur Hasselklink" nach links in die Celler Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von insgesamt zirka 18.000 Euro.

