Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Celle (ots)

Gestern Morgen (11.12.2025) ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 18-Jährige befuhr gegen 07:45 Uhr mit ihrem VW die Winsener Straße und wollte nach rechts auf den Wilhelm-Heinichen-Ring abbiegen. Hierzu verringerte sie die Geschwindigkeit. Eine hinter ihr fahrende 21-Jährige übersah dies und fuhr mit ihrem Seat auf den VW auf. Die Seatfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell