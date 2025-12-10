Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Krankenfahrstuhl entwendet

Hambühren (ots)

Unbekannte haben gestern (09.12.2025) in Hambühren einen elektrischen Krankenfahrstuhl entwendet. Der 79 Jahre alte Eigentümer hatte das Fahrzeug gegen 14:10 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Ostlandstraße in Hambühren im Bereich der Einkaufswagen abgestellt, um einzukaufen. Als er gegen 14:30 wieder aus dem Laden herauskam, stellte er fest, dass sein Krankenfahrstuhl weg ist. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein silbernes Elektromobil der Marke Shoprider. Näheres ist zu dem Fahrzeug nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

