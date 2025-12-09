Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Celle/Eicklingen (ots)

Gestern Morgen (08.12.2025) ist es auf der B214 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 66 Jahre alte Fahrer eines Pritschenwagens befuhr gegen 8:35 Uhr die B 214 aus Celle kommend in Richtung Eicklingen. Auf seiner Ladefläche befanden sich mehrere zirka 5 Meter lange Holzbretter. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sich kurz vor der Einmündung der K 55 einige dieser Bretter während der Fahrt und fielen vom Fahrzeug herunter. Dabei beschädigten sie die Frontscheibe eines entgegenkommenden Hyundai. Dessen 51 Jahre alte Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Ein hinter ihr fahrender VW Transporter wurde ebenfalls durch die Bretter beschädigt, der 29 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Hyundai wurde abgeschleppt, die beiden anderen Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Schaden wird auf zirka 8.500 Euro geschätzt.

