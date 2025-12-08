Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallfluchten vermutlich geklärt

Wathlingen (ots)

In der letzten Woche hatte die Polizei Celle mit einem Zeugenaufruf um Hinweise zu zwei Verkehrsunfallfluchten in Wathlingen bzw. Adelheidsdorf gebeten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/6173126

Nach einigen Hinweisen und daraus resultierenden weiteren Ermittlungen hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher der Verkehrsunfälle nun ausfindig machen können. Hierbei handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann aus Wathlingen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

