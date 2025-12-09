Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW-Diebstahl

Bostel (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Bostel zu einem PKW-Diebstahl gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der schwarze Audi Q7 zwischen Montag, 08.12.2025, 23:00 Uhr und Dienstag, 09.12.2025, 01:30 Uhr aus einem Carport im Ziegelkamp entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, der Schaden liegt bei zirka 60.000 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell