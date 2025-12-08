PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Am Montag, 17.11.2025 ist es in der Zeit von 9 Uhr bis 16.50 Uhr auf der Parkpalette Maschplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken mit seinem Pkw die linke hintere Fahrzeugseite eines Mercedes und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 2.000 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacher um einen roten Pkw. Der oder die Fahrzeugführer/-in oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141-277-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

