Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

Celle (ots)

Gestern (09.12.2025) Abend ist es in einem Mehrfamilienhaus in Celle zu einem Schwelbrand in einem Keller gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 18:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Einfamilienhauses in der Straße "Altenceller Schneede" zu einem Schwelbrand. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner der ersten drei Stockwerke vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand. Nach Durchlüftung der betroffenen Räume konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

