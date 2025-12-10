Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zusammenstoß am Bahnübergang endet glimpflich

Lachtehausen (ots)

Gestern (09.12.2025) ist es an einem Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem PKW gekommen. Dabei wurde zwei Personen leicht verletzt. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 13:30 Uhr mit seinem Seat die L 282 von Beedenbostel kommend in Richtung Celle. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er an einem Bahnübergang das rote Blinklicht und stieß in der Folge beim Überqueren mit einem durchfahrenden Güterzug zusammen. Sein Fahrzeug wurde mehrere Meter mitgeschleift, der 32-jährige wurde nur leicht verletzt. Der 31 Jahre alte Lokführer erlitt einen Schock. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 55.000 Euro.

