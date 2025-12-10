Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Golf in Nienhagen beschädigt

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines weißen Fahrzeuges befuhr gegen 16:30 Uhr die Dorfstraße in Richtung Papenhorst. In Höhe der dortigen Apotheke streifte er im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Golfs. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Außenspiegel des Golfs wurde stark beschädigt, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05146-495460 in Verbindung zu setzen.

