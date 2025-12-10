PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Golf in Nienhagen beschädigt

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines weißen Fahrzeuges befuhr gegen 16:30 Uhr die Dorfstraße in Richtung Papenhorst. In Höhe der dortigen Apotheke streifte er im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Golfs. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Außenspiegel des Golfs wurde stark beschädigt, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05146-495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
  • 10.12.2025 – 10:13

    POL-CE: Krankenfahrstuhl entwendet

    Hambühren (ots) - Unbekannte haben gestern (09.12.2025) in Hambühren einen elektrischen Krankenfahrstuhl entwendet. Der 79 Jahre alte Eigentümer hatte das Fahrzeug gegen 14:10 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Ostlandstraße in Hambühren im Bereich der Einkaufswagen abgestellt, um einzukaufen. Als er gegen 14:30 wieder aus dem Laden herauskam, stellte er fest, dass sein Krankenfahrstuhl weg ist. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein silbernes Elektromobil der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:59

    POL-CE: Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

    Celle (ots) - Gestern (09.12.2025) Abend ist es in einem Mehrfamilienhaus in Celle zu einem Schwelbrand in einem Keller gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 18:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Einfamilienhauses in der Straße "Altenceller Schneede" zu einem Schwelbrand. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner der ersten drei Stockwerke vorsorglich ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:51

    POL-CE: Zusammenstoß am Bahnübergang endet glimpflich

    Lachtehausen (ots) - Gestern (09.12.2025) ist es an einem Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem PKW gekommen. Dabei wurde zwei Personen leicht verletzt. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 13:30 Uhr mit seinem Seat die L 282 von Beedenbostel kommend in Richtung Celle. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er an einem Bahnübergang das rote Blinklicht und stieß in der Folge beim Überqueren ...

    mehr
