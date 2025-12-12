PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 2 Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Celle (ots)

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in Celle gestern Abend (11.12.2025) und heute Morgen bei einer Fahrerin und einen Fahrer eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Gegen 22:10 Uhr hielten die Beamten zunächst einen 23 Jahre alten Audi-Fahrer in der Bredenstraße an. Die Überprüfung ergab, dass der junge Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 02:00 Uhr heute Morgen stoppten die Beamten dann einen Audi in der Schulzestraße. Auch dessen 29 Jahre alte Fahrerin stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem war ihr Fahrzeug nicht versichert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Personen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 14:50

    POL-CE: Golf in Nienhagen beschädigt

    Nienhagen (ots) - Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines weißen Fahrzeuges befuhr gegen 16:30 Uhr die Dorfstraße in Richtung Papenhorst. In Höhe der dortigen Apotheke streifte er im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Golfs. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:13

    POL-CE: Krankenfahrstuhl entwendet

    Hambühren (ots) - Unbekannte haben gestern (09.12.2025) in Hambühren einen elektrischen Krankenfahrstuhl entwendet. Der 79 Jahre alte Eigentümer hatte das Fahrzeug gegen 14:10 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Ostlandstraße in Hambühren im Bereich der Einkaufswagen abgestellt, um einzukaufen. Als er gegen 14:30 wieder aus dem Laden herauskam, stellte er fest, dass sein Krankenfahrstuhl weg ist. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein silbernes Elektromobil der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:59

    POL-CE: Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

    Celle (ots) - Gestern (09.12.2025) Abend ist es in einem Mehrfamilienhaus in Celle zu einem Schwelbrand in einem Keller gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 18:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Einfamilienhauses in der Straße "Altenceller Schneede" zu einem Schwelbrand. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner der ersten drei Stockwerke vorsorglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren