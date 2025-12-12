Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 2 Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Celle (ots)

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in Celle gestern Abend (11.12.2025) und heute Morgen bei einer Fahrerin und einen Fahrer eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Gegen 22:10 Uhr hielten die Beamten zunächst einen 23 Jahre alten Audi-Fahrer in der Bredenstraße an. Die Überprüfung ergab, dass der junge Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 02:00 Uhr heute Morgen stoppten die Beamten dann einen Audi in der Schulzestraße. Auch dessen 29 Jahre alte Fahrerin stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem war ihr Fahrzeug nicht versichert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Personen ein.

