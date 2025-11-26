Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Klausurtagung an der Mosel - Leitungen der Feuerwehren, Kreisbrandmeister und Präsidium des Kreisfeuerwehrverbandes EN stimmten sich ab

Schwelm / Lehmen (ots)

Die Leiter und stellvertretende Leiter der Feuerwehren trafen sich gemeinsam mit dem Kreisbrandmeister und seinen Vertretern sowie dem Präsidium des Kreisfeuerwehrverbandes zu einer Klausurtagung in Lehmen an der Mosel. In zwei intensiven Tagen konnten viele positive Ergebnisse erzielt und zahlreiche gute Gespräche geführt werden. Ziel war es, zentrale Themen der zukünftigen Feuerwehrarbeit gemeinsam zu beleuchten, abzustimmen und strategisch weiterzuentwickeln.

Ein besonderer Programmpunkt war die Teilnahme des neuen Landrats Jan Christoph Schaberick, der sich den Führungskräften persönlich vorstellte und in den Austausch zu aktuellen und zukünftigen Themen einstieg. Seine Anwesenheit am weit entfernten Klausurort wurde von den Feuerwehrangehörigen als starkes Zeichen der Wertschätzung gewertet.

Im Rahmen der Tagung wurden unter anderem verschiedene Einsatzkonzepte wie ein Hygienekonzept, das Gefahrenabwehrzentrum, die Kreisausbildung sowie geplante Neubeschaffungen ausführlich besprochen, erörtert und teilweise beschlossen.

Nach dem inhaltlich dichten Tagesprogramm folgte ein kulturelles Rahmenprogramm, das von Kreisbrandmeister Martin Weber organisiert wurde. Bei sonnigem, aber kaltem Moselwetter machten sich die Teilnehmer zu einer stimmungsvollen Fackelwanderung auf den Weg. Der Abend klang mit einer geselligen Weinverkostung regionaler Winzer aus - ein Highlight, das den persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre ermöglichte.

Solche Veranstaltungen stärken nicht nur das fachliche Fundament der Feuerwehren im Kreis, sondern auch das Miteinander und die interkommunale Zusammenarbeit. Sie schaffen Raum für neue Ideen, gegenseitiges Verständnis und ein gemeinsames Ziel: die Weiterentwicklung eines modernen und leistungsfähigen Brand- und Bevölkerungsschutzes im Ennepe-Ruhr-Kreis.

