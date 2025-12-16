Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrssicherheit: Kinder in der dunklen Jahreszeit sichtbar machen

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit verschlechtern sich die Sichtverhältnisse im Straßenverkehr erheblich. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, Eltern und Erziehungsberechtigte erneut auf die Bedeutung der Sichtbarkeit von Kindern im Straßenverkehr hinzuweisen. Anregungen aus der Bevölkerung haben verdeutlicht, dass die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr weiterhin ein wichtiges Thema ist. Nach aktuellen Erkenntnissen nehmen Verkehrsteilnehmende rund 90 Prozent aller Informationen über die Augen wahr. Bei Dunkelheit sinkt die Sehleistung im Vergleich zum Tageslicht jedoch deutlich. Gerade Kinder sind laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in der dunklen Jahreszeit besonders gefährdet. Studien zeigen, dass dunkel gekleidete Personen bei schlechten Sichtverhältnissen erst aus einer Entfernung von etwa 25 Metern erkannt werden. Helle Kleidung erhöht diese Distanz auf rund 40 Meter. Reflektierende Kleidung oder Reflektoren machen Personen hingegen bereits aus bis zu 150 Metern sichtbar. Die Polizei empfiehlt daher dringend, Kinder insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten mit reflektierender Kleidung, Warnwesten oder Reflektoren auszustatten. Dies gilt insbesondere auch für Radfahrerinnen und Radfahrer. Mit diesen einfachen Maßnahmen können Unfälle vermieden und die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmenden deutlich erhöht werden. Die Polizei appelliert an alle Eltern: Machen Sie mit - machen Sie Ihre Kinder sichtbar. Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass Kinder sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell