Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Celle vom 12.12.2025 - 14.12.2025

Celle (ots)

Hilfsbereiter Bürger bestohlen

Celle - Am Freitagnachmittag bat ein 25-jähriger Tourist Passanten um Hilfe. Ein 30-jähriger Celler brachte den Hilfsbedürftigen schließlich in seinem Pkw zur hiesigen Polizeidienststelle. Etwa 10 Minuten später fiel dem Helfer auf, dass sein zuvor im Pkw befindliches Handy fehlt. Der 25-jährige war inzwischen bei der Polizei beraten worden und hatte die Dienststelle wieder verlassen. Nachdem der hilfsbereite Celler den Diebstahl seines Handys mitgeteilt hatte, wurden sofort Beamte zur Fahndung entsandt. Die Beamten trafen den Beschuldigten kurze Zeit später im Bereich Nordwall/Hehlentorstraße an und konnten bei einer Durchsuchung seiner Taschen das Handy des Geschädigten auffinden. Das Handy wurde dem Geschädigten übergeben. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt Celle / Innenstadt - Am frühen Samstagmorgen kam es vor einer Bar in der Schuhstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein junger Mann mit einer leichten Kopfverletzung dem AKH Celle zugeführt werden musste. Die Täter konnten vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt flüchten. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Betrunkener versucht in Diskothek zu kommen Celle - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein junger Celler trotz erheblicher Alkoholisierung in die örtliche Diskothek zu kommen. Aufgrund seines Zustandes wurde ihm der Zutritt allerdings verwehrt. Da er dies nicht einsehen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch die Erklärungen der Beamten führten zu keiner Einsicht, sodass der junge Mann letztlich seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen musste.

Mülleimer fängt Feuer

Celle - Durch eine Spaziergängerin wurde am Samstagnachmittag ein qualmender Mülleimer am Fuhserandweg bemerkt. Vermutlich durch eine unsachgemäß entsorgte Zigarette entstand ein Kleinstbrand innerhalb des Mülleimers. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schaden entstand nicht.

Weihnachtsbeleuchtung fängt Feuer

Celle/Klein Hehlen - An einem Geschäft in der Witzlebenstraße geriet die außen angebrachte weihnachtliche Beleuchtung vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden und es entstand nur geringer Sachschaden.

Betrunken und ohne Führerschein im Straßenverkehr Celle - Am Samstagabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass ein Auto vor ihm mit erheblichen Schlangenlinien fahren würde. Das Fahrzeug konnte durch die Celler Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle "pustete" der 46-jährige Fahrzeugführer über 2,7 Promille. Weiter stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht angemeldet und mit falschen Kennzeichen versehen war. Der Fahrzeugführer konnte zudem keine Fahrerlaubnis nachweisen. Nach einer Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann aus dem Bereich Münster wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

