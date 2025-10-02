Feuerwehr Witten

FW Witten: Feuerwehreinsatz in Witten: Weißes Pulver an der Polizeiwache abgegeben worden.

Witten (ots)

Am 02.10.2025 um 15:51 Uhr wurde die Feuerwehr zur Polizeiwache Witten alarmiert. Dort wurde ein Briefumschlag abgegeben, indem sich vermutlich in einem Tütchen ein Pulver befunden hat. Die Feuerwehr hat den Bereich um die Polizeiwache großräumig abgesperrt, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die verwaiste Feuer-Hauptwache wurde währenddessen von der freiwilligen Feuerwehr LE Mitte besetzt. Weiterhin wurde die Sondereinsatzgruppe Umweltschutz alarmiert, die ebenfalls an der Hauptwache in Bereitstellung gegangen ist. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tütchen verschlossen war und kein Pulver daraus ausgetreten ist. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz und in Bereitstellung. Abschließend wurde die Einsatzstelle mit dem verschlossenen Umschlag zur weiteren Analyse der Polizei übergeben und die Feuerwehr rückte wieder einsatzbereit ein.

Lagedienst Feuerwehr Witten

Timo Drexelius

