Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Haftbefehl vollstreckt

Landau (ots)

Am 28.12.2025 wurde der Polizei Landau gegen 01:10 Uhr eine betrunkene Person gemeldet, welche auf dem Mitfahrerparkplatz bei Landau-Queichheim randalieren soll. Vor Ort konnte ein 34-Jähriger aus Koblenz angetroffen werden. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass dieser zur Fahndung aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Hierbei soll noch eine Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 428 Tagen verbüßt werden. Daher wurde der 34-Jährige einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

