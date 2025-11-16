Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Meersburg

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Sonntag gegen 02.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Meersburg, bei dem ein 38-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann befuhr mit seinem Dacia den Allmendweg in Richtung Mesmerstraße, als er frontal auf einen ordnungsgemäß geparkten BMW aufprallte. Nach dem Unfall klingelte der Dacia-Fahrer bei einer Zeugin und gab an, gegen ihr Auto gefahren zu sein. Vor Ort gab der Fahrer in der ersten Befragung auch gegenüber der Polizei an, gefahren zu sein und den Schaden verursacht zu haben. Während des weiteren Gesprächs konnten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von über zwei Promille. Der Fahrer wurde daraufhin ins Helios Spital Überlingen gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000.- Euro geschätzt.

Heiligenberg

Wohnungseinbruch - Täter hinterlassen Spuren der Zerstörung

Am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, wurde die Polizei in Heiligenberg über einen Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Bühlstraße in Hattenweiler informiert. Der Hauseigentümer hatte festgestellt, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war. Bei der Ankunft der Polizei vor Ort wurde deutlich, dass der oder die Täter mit massiver Gewalt vorgegangen waren. Die Haustür war aufgebrochen worden, und auch die Wohnungstür im Erdgeschoss wurde mit brachialer Gewalt geöffnet. Die zwei Wohnungen im Haus selbst wurden durchsucht und teilweise durchwühlt. Da sich die Wohnungen derzeit in Renovierung befinden, konnte der Hauseigentümer noch nicht genau feststellen, ob etwas gestohlen wurde. Der Schaden am Haus dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die zwischen 11:00 Uhr und 22:30 Uhr am Samstag in der Nähe der Bühlstraße in Hattenweiler verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht auf Drogenkonsum

Am Samstag, gegen 17:14 Uhr, wurde das Polizeirevier Überlingen über einen verdächtigen Pkw auf einem Parkplatz am Gehrenbergturm in Markdorf informiert. Ein VW Golf stand dort offensichtlich mit offener Tür und es konnte keine Person in der Nähe festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Polizei wurde das Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz "Fürstenbergweg am Gehrenberg" auf der Gemarkung von Deggenhausertal von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt, als es gerade auf die K7750 in Richtung Roggenbeuren einbiegen wollte. Bei der anschließenden Kontrolle stieg der 41-jährige Fahrer sofort aus und gab auf Nachfrage an, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. In diesem Zusammenhang wurde der Fahrzeugschlüssel in polizeiliche Verwahrung genommen. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Verstoß gg. das Betäubungsmittelgesetz dauern noch an.

