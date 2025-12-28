PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Brand Müllcontainer

Germersheim (ots)

Am 27.12.2025 gegen 17:25 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Brand von zwei Müllcontainern im Bereich der Posthiusstraße gemeldet. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Germersheim konnte das Feuer zeitnah löschen.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Straße 5
76726 Germersheim

07274-958-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

