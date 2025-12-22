Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unbekannte Täter legen Gullydeckel auf einen Schienenkopf- Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz (ots)

Am 20. Dezember um 21:55 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz über einen Bahnbetriebsunfall am Haltepunkt Chemnitz- Schönau informiert. Sofort begab sich eine Streife zum Haltepunkt- Schönau.

Eine Regionalbahn die in Richtung Zwickau unterwegs war er-fasste einen Gullydeckel, der auf einen Schienenkopf lag. Der Triebfahrzeugführer leitete sofort eine Bremsung ein.

Die Regionalbahn hatte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von etwa 65 km/h. Zum Glück ist die Regionalbahn nicht entgleist und alle 60 Reisenden blieben unverletzt.

Es entstand ein Schaden am Radreifen und an den unteren Anbauteilen, ebenfalls wurden die Bahnschwellen beschädigt. Der geschätzte Schaden beziffert sich nach Angaben der DB AG auf circa 20000 Euro.

Insgesamt kam es zu zwei Teilausfällen, fünf Züge hatten einen Gesamtausfall von 98 Minuten. Auch ein Hubschrauber war zur Nahbereichsfahndung im Einsatz.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Samstagabend beobachtet haben.

Sie werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell