Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Moldauer randaliert in City-Bahn und bespuckt Triebfahrzeugführerin

Hainichen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden vom Fahrdienstleiter der City-Bahn am vergangenen Freitag um 07:30 Uhr über eine randalierende Person, in der City-Bahn informiert. Sofort begaben sich die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie der Landespolizei nach Hainichen.

Der 18jährige moldawische Staatsangehörige beschädigte Glasscheiben und verunreinigte die Bahn mit seinen blutigen Verletzungen.

Der Mann bedrohte den Zugbegleiter und die Triebfahrzeugführerin verbal und spuckte die Frau an. Der Moldawier wurde von den zuerst eintreffenden Einsatzkräften der Landespolizei festgenommen.

Er wurde aufgrund seiner Verletzungen erstversorgt und in eine Klinik gebracht.

Die City-Bahn konnte ihren Fahrbetrieb nicht fortsetzen und musste zur Reinigung gebracht werden.

Die Bundespolizei führt nun entsprechende Ermittlungen u.a. wegen Bedrohung, Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verunreinigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

