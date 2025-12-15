Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stoppt illegalen Tiertransport in Neuhausen

Neuhausen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am Grenzübergang in Neuhausen am 12. Dezember 2025 um 15:30 Uhr einen aus Tschechien kommenden Transporter.

Als Fahrer konnte ein 46jähriger rumänischer Staatsangehöriger und als Mitfahrer ein 33 Jahre alter Moldawier festgestellt werden. In dem Fahrzeug befanden sich außerdem zwei Hundewelpen und eine Katze.

Für die Tiere konnten keine erforderlichen Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorgelegt werden.

Nach Rücksprache mit dem Amtsveterinär wurden die Hunde und die Katze in das Tierheim nach Freiberg verbracht.

Gegen den moldauischen Staatsangehörigen, dem die Tiere zu-geordnet werden konnten, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

