Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrolle endet im Gefängnis

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag um 16:30 Uhr wurde ein bulgarischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten bei dem Mann eine fahndungsmäßige Überprüfung durch.

Ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Trunkenheit im Verkehr lag gegen den bulgarischen Staatsangehörigen vor. Demnach war bei dem 37jährigen Bulgare eine Geldstrafe von über 500 Euro offen. Er konnte das Geld nicht aufbringen und wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden eingeliefert

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell