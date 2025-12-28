PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Brand einer Stromleitung

Zeiskam (ots)

In Ortsbereich Zeiskam wurde am 27.12.2025 gegen 23 Uhr ein abgebrochener Dachständer samt Stromleitung gemeldet, der in Brand geraten war.

Vor Ort konnte eine brennende Stromleitung auf dem Dach eines unbewohnten Anwesens festgestellt werden. Die Flammen erloschen nach kurzer Zeit selbstständig. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich nicht. Der zuständige Stromversorger sowie die Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Straße 5
76726 Germersheim

07274-958-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

