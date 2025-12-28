Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Brand einer Stromleitung

Zeiskam (ots)

In Ortsbereich Zeiskam wurde am 27.12.2025 gegen 23 Uhr ein abgebrochener Dachständer samt Stromleitung gemeldet, der in Brand geraten war.

Vor Ort konnte eine brennende Stromleitung auf dem Dach eines unbewohnten Anwesens festgestellt werden. Die Flammen erloschen nach kurzer Zeit selbstständig. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich nicht. Der zuständige Stromversorger sowie die Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell