Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Weinstadt-Schnait: Vermisstenfahndung

Seit Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, wird eine 61-jährige Frau vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in der Buchhaldenstraße zu Fuß und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, hat kurze graue Haare und eine normale Statur. Bekleidet ist sie vermutlich mit einem blauen Pullover mit roten Schneeflocken, einer Jeanshose sowie Hausschuhen. Neben mehreren Streifen ist in Kürze auch ein Polizeihubschrauber zur Suche im Einsatz.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell