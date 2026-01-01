Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: 50 Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg zum Jahreswechsel - Etwas weniger als im Vorjahr und weniger Großbrände

Pinneberg (ots)

Der Jahreswechsel 2025/2026 hielt keine Überraschungen, aber eine große Zahl von Einsätzen für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg parat. Zu 50 Einsätzen mussten die Feuerwehrleute zwischen 18 Uhr am 31.12.2025 und 6 Uhr am 01.01.2026 ausrücken. Das ist sind drei weniger als beim Jahreswechsel 2024/25. So verteilten sich die Einsätze:

34 Einsätze "FEU K" (Feuer, kleiner Standard), 8 Einsätze "FEU" (Feuer, Standard), 3 Einsätze "FEU BMA" (Feuer, Groß- und Sonderobjekt), 1 Einsatz "FEU G" (Feuer, größer Standard), 1 Einsatz "FEU 2 Y" (Feuer, 2 Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr), 1 Einsatz "TH GAS HAUS" (Technische Hilfe, Gasaustritt im Gebäude), 1 Einsatz "NOTF R10" (Notfall, 6 bis 10 Verletzte an der Einsatzstelle), 1 Einsatz "NOTF 01 TV" (Notfall, hinter verschlossener Tür).

Örtliche Einsatzschwerpunkte gab es in den Städten Pinneberg und Elmshorn mit jeweils ungefähr 10 Einsätzen. Hier zahlte es sich wieder aus, dass die beiden Feuerwehren eine freiwillige Silvesterbereitschaft auf den Wachen eingerichtet hatten, um zuverlässig eine planbare Zahl von Einsatzkräften zur Verfügung zu haben, während alle anderen Kameraden in dieser Nacht guten Gewissens feiern konnten.

Die überwiegende Zahl der Einsätze verteilte sich auf Kleinbrände von Unrat, Containern oder Vegetation. Die Menge der intensiven Großfeuer ist auch in diesem Jahr rückläufig gewesen. Alle nennenswerten Einsätze liefen im neuen Jahr auf:

Die Feuerwehren Pinneberg, Borstel-Hohenraden und Ellerhoop unterstützten den Rettungsdienst um 0.14 Uhr bei einem Massenanfall von Verletzten, nachdem hier ein Feuerwerkskörper in einem Haus im Rübekamp losgegangen war (NOTF R10).

Um 0.31 Uhr am Neujahrstag brannte am Alten Hof in Quickborn ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer griff auf eine Wohnung über, die im Anschluss unbewohnbar war (FEU 2 Y).

Ein Carportbrand im Ginsterweg forderte die Feuerwehr Elmshorn um 2.20 Uhr. Der zwischenzeitlich aufgefrischte Wind führte zu einer schnellen Brandausbreitung. Das Feuer drohte auf ein Doppelhaus überzugreifen. Der Brand war nach ungefähr 20 Minuten unter Kontrolle. Das Doppelhaus blieb glücklicherweise unbeschädigt (FEU).

In Uetersen brannte um 2.46 Uhr Carport an der Schmiedestraße. Das Feuer drohte auf Wohngebäude überzugreifen. Auch hier konnte dies dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Uetersen verhindert werden (FEU).

Ein weiterer Brand forderte die Feuerwehr Elmshorn um 4.01 Uhr. In der Ollerlohstraße brannte ein Verkaufsanhänger für Lebensmittel zwischen weiteren Fahrzeugen und Gebäuden auf einem Parkplatz. Mit mehreren Strahlrohren konnten die Einsatzkräfte auch hier ein Überschlagen auf die Umgebung verhindern. Dies war gleichzeitig der letzte Einsatz dieser Silvesternacht.

