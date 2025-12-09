Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Großfeuer in Sanitätshaus

Pinneberg (ots)

Dienstag, 9. Dezember 2025, 17.12 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Am Hafen +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, drei Löschzüge)

Pinneberg - Am späten Dienstagnachmittag ist es in Pinneberg zu einem Großfeuer gekommen. In der Straße Am Hafen brannten der Verkaufsraum und das Dach eines Sanitätshauses. 120 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren und dem THW Pinneberg sind im Einsatz. Niemand wurde verletzt.

Gegen 17.10 Uhr gingen in kurzer Zeit zahlreiche Anrufe bei der Rettungsleitstelle ein. Es sollte im Dachbereich eines Sanitätshauses brennen. Daraufhin wurde die Feuerwehr Pinneberg mit einem Vollalarm zum Einsatzort entsandt.

Dort angekommen bestätigte sich für den Einsatzleiter und Zugführer Yann Kuhlmann die gemeldete Lage: Es war in einem ungefähr 100 Quadratmeter großen Verkaufs- und Verwaltungsraum zu einem Feuer gekommen, das sich noch vor Eintreffen der ersten Kräfte in die Flachdachkonstruktion darüber ausgebreitet hatte.

Die Einsatzleitung erhöhte das Stichwort umgehend auf FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge) und forderte die Feuerwehr Rellingen nach. Durch einen massiven Löschangriff mit in der Spitze drei handgeführten Strahlrohren und über die Werfer der Pinneberger und Rellinger Drehleitern konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindert werden.

Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde war das Feuer unter Kontrolle. Darauf folgten langwierige Nachlöscharbeiten, die noch immer andauern. Deren Schwerpunkt liegt darauf, die Brandnester im betroffenen Raum und dem Flachdach darüber abzulöschen.

Aktuell kommt es noch zu leichteren Rauchentwicklungen an der Einsatzstelle. Eine anfangs ausgelöste Warnung der Bevölkerung konnte mittlerweile zurückgenommen werden. Die Resteinsatzdauer kann zur Zeit nicht abgeschätzt werden. Wir werden unaufgefordert nachberichten.

Für die Dauer des Einsatzes übernimmt die Feuerwehr Kummerfeld den Grundschutz für das Stadtgebiet Pinneberg. Außerdem kamen einige Atemschutzgeräteträger aus Kummerfeld an die Einsatzstelle, um die Nachlöscharbeiten zu unterstützen. Mit der dritten Feuerwehr am Einsatzort wurde das Stichwort auf FEU 3 erhöht. Das THW Pinneberg war ebenfalls vor Ort und stellte Verpflegung für die Einsatzkräfte bereit.

Der Kreiswehrführer Stefan Mohr machte sich am Einsatzort ein Bild von der Lage.

In der Spitze waren 120 Einsatzkräfte der drei beteiligten Feuerwehren und des THW gleichzeitig im Einsatz. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zu dieser und zur Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell