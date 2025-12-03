Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Abschlussmeldung: Pinneberg: Explosion eines Einfamilienhauses

Pinneberg (ots)

Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 14.30 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Thesdorfer Weg +++ Einsatz: FEU (Feuer Standard)

Am frühen Abend konnten die Maßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg an dem durch eine Explosion beschädigten Einfamilienhaus im Thesdorfer Weg erfolgreich abgeschlossen werden. Bereits seit dem Nachmittag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6171916) arbeiteten die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg und das Technische Hilfswerk Pinneberg eng und abgestimmt zusammen, um die Lage an dem stark beschädigten Gebäude einzuschätzen und weitere Gefahren zu verhindern.

Um die erforderlichen Sicherungsarbeiten am Objekt zu ermöglichen, wurde zunächst der umliegende Baumbewuchs großflächig mittels Motorkettensäge entfernt. In einem weiteren gemeinsamen Schritt brachten Einsatzkräfte der Feuerwehr Pinneberg und des THW über die Drehleiter mehrere Messpunkte an dem einsturzgefährdeten Bauwerk an. Diese Maßnahmen erfolgten in enger Kooperation, wodurch eine sichere und präzise Beurteilung der Gebäudestatik ermöglicht wurde. Erste Auswertungen der Messungen deuten auf eine aktuell stabile Lage hin. Gegen 19:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an das THW Pinneberg übergeben, das im Anschluss weitere Arbeiten zur Gebäudesicherung übernimmt. Die Polizei hat das betroffene Gebäude für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Damit endet der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg an der Schadensstelle.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell