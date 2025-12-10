PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Abschlussmeldung: Großfeuer in Sanitätshaus nach 7 Stunden gelöscht

Pinneberg (ots)

Dienstag, 9. Dezember 2025, 17.12 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Am Hafen +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, drei Löschzüge)

Pinneberg - Am späten Dienstagnachmittag ist es in Pinneberg zu einem Großfeuer gekommen. In der Straße Am Hafen brannten der Verkaufsraum und das Dach eines Sanitätshauses. 120 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren und dem THW Pinneberg waren im Einsatz. Niemand wurde verletzt.

Wir berichteten über den Großbrand in einem Sanitätshaus in Pinneberg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6175973

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer zügig unter Kontrolle. Trotzdem konnten die Nachlöscharbeiten erst nach etwas mehr als 7 Stunden abgeschlossen werden. Die Ursache für die langen Nachlöscharbeiten war die mehrschichtige Bauweise des Daches, in das das Feuer gelaufen war.

Die Feuerwehr musste das Dach sowohl von unten als auch von oben öffnen, um die Brandherde zu lokalisieren und abzulöschen. Dies war nur unter größter Vorsicht möglich. Um 0.41 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle schlussendlich verlassen.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Pinneberg: 60 mit 11 Fahrzeugen, Feuerwehr Rellingen: 35 mit 8 Fahrzeugen, Feuerwehr Kummerfeld 20 mit 3 Fahrzeugen, KFV Pinneberg: 3 mit 3 Fahrzeugen, THW OV Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

