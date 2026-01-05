Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, zerstochene Reifen, Vandalismus

Aalen (ots)

Waldstetten: Vorfahrt missachtet

Eine 18-Jährige fuhr am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit ihrem VW in den Kreisverkehr Gmünder Straße/Wolfsgasse ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 60 Jahre alten Mini-Fahrerin, die bereits den Kreisverkehr befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand rund 12000 Euro Schaden.

Mutlangen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag kam eine 26-Jährige gegen 17.30 Uhr im Bereich Schafhaus mit ihrem Seat von der glatten Fahrbahn ab. Sie kam im Bereich eines Feldes zum Stehen und blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurden an fünf Pkw jeweils ein Reifen zerstochen. Drei Fahrzeuge waren in der Franziskanergasse und zwei im Parkdeck Rems in der Bürgerstraße abgestellt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei geht von Tatzusammenhang aus. Hinweise auf den Täter werden unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in den Kreisverkehr der Bahnhofstraße/Curfeßstraße ein. Dabei übersah er einen bereits dort fahrenden 17-jährigen mit seinem Moped-Auto. Es kam zur Kollision. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Essingen: Vandalismus

Unbekannte zerstörten im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr und Samstag, 7 Uhr auf dem Gelände des Sophienhofs eine dortige Fischerhütte. Sie rissen die Wände ein, zerstörten Möbel und verteilten sie teilweise auf dem zugefrorenen Weiher. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Fahrzeug beschädigt

Ein unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Sonntag zwischen 0 Uhr und 11 Uhr in der Karksteinstraße beim Vorbeifahren einen dort geparkten Opel. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen/Flochberg: Gescheiterter Automatenaufbruch

Drei Unbekannte versuchten in der Bergstraße am Montag gegen 4:30 Uhr einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Das Vorhaben misslang, woraufhin die Männer anschließend in Richtung Kirche flüchteten. Zwei der Männer trugen dunkle Jacken ein weiterer eine hellgraue Jacke. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 0796/9300 entgegen.

