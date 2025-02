Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Manövrierunfähiges Sportboot auf dem Rhein - Bootsführer handelt richtig

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr, zu einem Sportbootunfall auf dem Rhein alarmiert. Bei der ersten Meldung war unklar wie viele Personen beteiligt sind und ob sich Personen im Wasser befinden. Daraufhin wurde von der Leitstelle Mainz umgehend ein erhöhter Kräfteansatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG alarmiert.

Am Ereignisort angekommen konnten glücklicherweise keine Personen im Wasser oder ein gekentertes Boot festgestellt werden. Bei der weiteren Erkundung wurde durch das Mehrzweckboot der Feuerwehr im Uferbereich der Petersaue ein Sportboot mit drei Personen an Bord manövrierunfähig vorgefunden.

Durch einen technischen Defekt war der Motor des Sportboots ausgefallen. Die Personen an Bord haben sofort umsichtig und richtig gehandelt. Mit Hilfe von Paddeln haben sie sich aus der Fahrrinne heraus, in Richtung des nächsten Ufers, in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise war zu keiner Zeit eine der Personen im Wasser und alle waren vorbildlich mit Rettungswesten ausgestattet.

Durch die Bootsbesatzung der Feuerwehr wurde das Sportboot festgemacht und im Anschluss in den naheliegenden Zollhafen geschleppt.

Die Feuerwehr Mainz war insgesamt mit 14 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der DLRG konnten ihre Einsatzfahrten abbrechen. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden durch die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und des Rettungsdienstes unterstützt. Der Einsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell