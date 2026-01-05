Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle unter Alkohol, Körperverletzung, u.a.

Aalen (ots)

Haubersbronn: Unfall - Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Sonntag, gegen 22:15 Uhr war ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer auf der L 1150 von der B29 kommend in nördlicher Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr L 1150 / An der Wieslauf, auf Höhe Haubersbronn, verlor der 37-jährige vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr die Mittelinsel des Kreisverkehrs und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam mehrere Meter in einer Ackerfläche auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Backnang: Streit eskaliert

Am Montag, gegen 04:15 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 28-jährigen und einem 43-jährigen Mann in der Fabrikstraße. Dabei soll der 43-Jährige den 28-Jährigen mit einem Stock geschlagen und mit einem Messer leicht an der Hand verletzt haben. Die Ermittlungen des Polizeireviers Backnang dauern an.

Murrhardt: Betrunken mit Auto verunfallt

Ein 58-jähriger Audi-Fahrer verunfallte am Sonntag, gegen 02:35 Uhr auf der L1066 bei Fornsbach. Der Audi-Fahrer war in Richtung Murrhardt unterwegs und verlor aus noch unklarer Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke und einem Brückengeländer. Anschließend rutschte das Fahrzeug in den dort befindlichen Bach. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab beim Audi-Fahrer einen Wert von über 1,5 Promille. Seinen Führerschein musste der 58-Jährige sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfall unter Alkohol

Am Sonntag, gegen 17:45 Uhr wollte ein 47-jähriger BMW-Fahrer von einem Parkplatz in die Esslinger Straße einbiegen. Dabei nahm er die Kurve zu eng und kollidierte in der Folge mit einer Verkehrsinsel und einem Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde im Atem des BMW-Fahrers ein Alkoholgehalt von etwa 2 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Der BMW-Fahrer kam mit dem Rettungsdienst zur Abklärung eventueller Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr in ein Haus in der Friedensstraße einzudringen. Sie versuchten zunächst eine Terassentür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Dabei wurden die unbekannten Täter durch eine Zeugin gestört und flüchteten, bevor sie in das Haus eindringen konnten. Die Unbekannten waren mutmaßlich zu dritt und dunkel gekleidet. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Brand

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Sonntag, gegen 01:35 Uhr ein Stromverteilerkasten in einem Haus in der Straße "Beim Brünnele" in Brand. Alle Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Kleinbrand schnell löschen. Die Wohnung wurde stark verrußt und ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt

Waiblingen: Einbrüche

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitag 07 Uhr und Sonntag 22 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus am Unteren Rosberg. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem brach er in ein weiteres Wohnhaus am Unteren Rosberg ein und entwendete aus diesem einen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 18:10 Uhr und 22:10 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung im Röntgenweg und brachen in dieser mehrere Türen auf. Anschließend entfernten sich die Einbrecher von der Örtlichkeit ohne etwas zu entwenden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag gegen 23:40 Uhr den Porschering und rutschte hier auf winterglatter Fahrbahn gegen einen geparkten Lkw. An diesem entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Container aufgebrochen

Diebe brachen zwischen Freitagabend 18:45 Uhr und Samstagabend 18 Uhr zwei Container mit Elektroschrott auf einem Betriebsgelände in der Brückenstraße auf entwendeten aus diesen diverse elektrische Geräte. Hinweise zu den noch unbekannten Dieben nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell