POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 06.01.2026
Aalen (ots)
Backnang: Unfall zwischen zwei Pkw
Am Montagnachmittag gegen 17:26 Uhr kam es Im Kusterfeld zu einem Unfall mit zwei Pkw. Eine 26-Jährige übersah mit ihrem Mercedes A180 einen VW Passat eines 50-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. AM VW Passat von ca. 3.500 Euro.
Oppenweiler: Treppenhaus stürzt ein, mehrere Verletzte
Während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls stürzte gegen 10:00 Uhr ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus ein. Die Ursache ist bislang unklar. Die Bergungsmaßnahmen vor Ort laufen noch. Es wurden mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind mit starken Einsatzkräften vor Ort.
